Во Франции началась эвакуация мигрантов из лагеря "Джунгли" в Кале (фото)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Около 6 утра мигранты начали прибывать на сборный пункт, установленный властями для общей эвакуации в "джунглях" Кале", - сообщает издание.

Сейчас на эвакуацию ждут уже 500 мигрантов, среди них много суданцев и эритрейцев.

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В общем, властям нужно будет эвакуировать от 6000 до 8000 мигрантов, которых должны перевезти автобусами в специальные приюты по всей территории страны.

Для обеспечения порядка привлечены 1250 правоохранителей.

Как известно, лагерь "Джунгли" расположен в 50 км от Евротоннеля под проливом Ла-Манш, соединяющий Великобританию и Францию.

Напомним, ранее в "джунглях Кале" произошли столкновения между мигрантами и полицией.