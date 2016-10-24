Во Франции началась эвакуация мигрантов из лагеря "Джунгли" в Кале (фото)
Утром 24 октября мигранты начали прибывать на пункты сбора в рамках процесса эвакуации так называемых джунглей Кале, нелегального лагеря мигрантов в городе Кале.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
"Около 6 утра мигранты начали прибывать на сборный пункт, установленный властями для общей эвакуации в "джунглях" Кале", - сообщает издание.
Сейчас на эвакуацию ждут уже 500 мигрантов, среди них много суданцев и эритрейцев.
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В общем, властям нужно будет эвакуировать от 6000 до 8000 мигрантов, которых должны перевезти автобусами в специальные приюты по всей территории страны.
Для обеспечения порядка привлечены 1250 правоохранителей.
Как известно, лагерь "Джунгли" расположен в 50 км от Евротоннеля под проливом Ла-Манш, соединяющий Великобританию и Францию.
Напомним, ранее в "джунглях Кале" произошли столкновения между мигрантами и полицией.