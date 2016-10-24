Штайнмайер о будущем Евросоюза: не нужно смотреть сквозь "розовые очки"
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от развала Европейского Союза.
Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 23 октября, передает DW.
Министр считает, что воспринимать мир на континенте и Евросоюз как данность больше нельзя.
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"Финансовый кризис, волна беженцев, направляющихся в Европу, и шок от британского референдума толкнули Европу в зону сильной турбулентности", - сказал Штайнмайер.
Немецкий министр также обратил внимание на то, что все больше стран-членов ЕС критикуют политику Брюсселя.
"Даже самые преданные сторонники Европы сейчас видят, что мы должны заново убеждать людей... Если мы не будем знать, как ценить ЕС, он сойдет на нет", - подчеркнул он.
И добавил, что это не означает, что нужно всем "одеть розовые очки". "Мы хотим критики и знать: что хорошо, а что плохого в Европе?" - цитирует "112 Украина" министра.
Напомним, ранее вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что будущее ЕС окажется под угрозой, если выход Великобритании из ЕС будет проведен ненадлежащим образом.