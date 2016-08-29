Вице-канцлер Германии: будущее ЕС под угрозой из-за Brexit

Об том заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, передает Русская служба Би-Би-Си.

Габриэль предупредил, что ЕС можно будет "слить в канализацию", если по примеру Великобритании начнут действовать и другие страны.

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Кроме того, угрозу для ЕС представляет ситуация, при которой Великобритания после выхода из союза сможет продолжать пользоваться выгодами от ЕС, но при этом не будет нести никакой ответственности.

По словам Габриэля, Brexit - это, скорее, не экономическая проблема для ЕС, а политическая и психологическая. Если выход страны из союза будет организован плохо, то у Европы появятся серьезные проблемы, полагает немецкий политик.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувшую среду созвала министров страны для того, чтобы обсудить планы по выходу страны из ЕС. Однако СМИ сообщают, что министры расходятся во мнении о том, следует ли Великобритании отказываться от единого европейского рынка.