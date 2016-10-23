В Японии в парке прогремели взрывы, есть погибший и пострадавшие

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на аварийно-спасательную службу страны.

Взрывы произошли почти одновременно, около 11:30 по местному времени (2:30 по Гринвичу).

Также две машины в соседнем районе на стоянке загорелись в результате взрыва, сообщает полиция.

Пока причина взрывов неизвестна.

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Отмечается, что в парке проходит фестиваль традиционной культуры.

Человек, который был в парке в то время, рассказал, что почувствовал "большой" звук и запах пороха.

Кроме того, сообщается, что видеокамера на прилегающей станции Уцуномии записала звук трех взрывов в быстрой последовательности – в 11:31, 11:32, а третий "более громкий звук" – через 15 секунд.