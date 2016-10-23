В Японии в парке прогремели взрывы, есть погибший и пострадавшие
Несколько взрывов в парковой зоне японского города Уцуномия в префектуре Тотиги привели к гибели по меньшей мере одного человека и ранению двух человек.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на аварийно-спасательную службу страны.
Взрывы произошли почти одновременно, около 11:30 по местному времени (2:30 по Гринвичу).
Также две машины в соседнем районе на стоянке загорелись в результате взрыва, сообщает полиция.
Пока причина взрывов неизвестна.
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Отмечается, что в парке проходит фестиваль традиционной культуры.
Человек, который был в парке в то время, рассказал, что почувствовал "большой" звук и запах пороха.
Кроме того, сообщается, что видеокамера на прилегающей станции Уцуномии записала звук трех взрывов в быстрой последовательности – в 11:31, 11:32, а третий "более громкий звук" – через 15 секунд.