"Астрономически сложная ситуация": ООН отложила эвакуацию из Алеппо из-за проблем с безопасностью
ООН была вынуждена отложить запланированную эвакуацию в восточной части Алеппо в пятницу, потому что гарантии безопасности не были даны сторонами боевых действий.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Медицинская эвакуация больных и раненых может, к сожалению, не начаться сегодня, потому что необходимые условия не были соблюдены", - сказал представитель гуманитарного отделения Организации Объединенных Наций.
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При этом он не уточнил, какая из сторон не выполнила гуманитарную паузу, отметив лишь, что ООН и жители Алеппо находятся в "астрономически сложной ситуации."
Напомним, ранее сообщалось, что Россия на сутки продлила "гуманитарную паузу" в сирийском Алеппо.
Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС рассматривает все доступные варианты, чтобы положить конец зверствам сирийского режима Асада и России в Алеппо.