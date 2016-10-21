"Астрономически сложная ситуация": ООН отложила эвакуацию из Алеппо из-за проблем с безопасностью

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Медицинская эвакуация больных и раненых может, к сожалению, не начаться сегодня, потому что необходимые условия не были соблюдены", - сказал представитель гуманитарного отделения Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеРада призвала Совбез ООН создать группу по расследованию преступлений Асада и РФ в Сирии

При этом он не уточнил, какая из сторон не выполнила гуманитарную паузу, отметив лишь, что ООН и жители Алеппо находятся в "астрономически сложной ситуации."

Напомним, ранее сообщалось, что Россия на сутки продлила "гуманитарную паузу" в сирийском Алеппо.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС рассматривает все доступные варианты, чтобы положить конец зверствам сирийского режима Асада и России в Алеппо.