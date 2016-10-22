СМИ обнародовали видео, на котором боевик ИГИЛ радуется случаю стать смертником
09:56, 22 октября 2016Мир
2366
Боевики ИГИЛ опубликовали пропагандистское видео, в котором джихадист радуется случаю стать смертником.
Скриншот видео
Соответствующее видео обнародовала Daily Mail.
Читайте такжеБоевики ІДІЛ в Мосуле казнили свой "живой щит", убив 284 человека
На видео боевик протягивает руки к другому бородатому джихадисту и тот должен угадать, в какой руке лежит белый камешек – скорее всего, «билет» смертника. Джихадист показывает на правую руку и угадывает.
Мужчина кричит и прыгает от радости, обнимая других боевиков, а потом садится в машину и уезжает.
Следующий кадр показывает дым от взрыва в соседнем селе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter