СМИ обнародовали видео, на котором боевик ИГИЛ радуется случаю стать смертником

Соответствующее видео обнародовала Daily Mail.

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На видео боевик протягивает руки к другому бородатому джихадисту и тот должен угадать, в какой руке лежит белый камешек – скорее всего, «билет» смертника. Джихадист показывает на правую руку и угадывает.

Мужчина кричит и прыгает от радости, обнимая других боевиков, а потом садится в машину и уезжает.

Следующий кадр показывает дым от взрыва в соседнем селе.