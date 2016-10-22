СМИ обнародовали видео, на котором боевик ИГИЛ радуется случаю стать смертником

09:56, 22 октября 2016
Мир
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Боевики ИГИЛ опубликовали пропагандистское видео, в котором джихадист радуется случаю стать смертником.

Скриншот видео

Соответствующее видео обнародовала Daily Mail.

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На видео боевик протягивает руки к другому бородатому джихадисту и тот должен угадать, в какой руке лежит белый камешек – скорее всего, «билет» смертника. Джихадист показывает на правую руку и угадывает.

Мужчина кричит и прыгает от радости, обнимая других боевиков, а потом садится в машину и уезжает.

Следующий кадр показывает дым от взрыва в соседнем селе.

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