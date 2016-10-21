Пассажиров аэропорта Лондон-Сити эвакуировали из-за подозрений в утечке слезоточивого газа

Об этом London City Airport сообщает на своей странице в Twitter.

По данным Sky News, инцидент, предположительно, связан с утечкой химических веществ. Всего были эвакуированы 500 человек, уточняет телеканал.

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Как сообщает городская служба скорой помощи, 26 человек пожаловались на затруднение дыхания, при этом двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

В здании аэропорта работали бригады пожарной службы, скорой помощи, а также специалисты по работе с химическими веществами.

Предполагается, что причиной ухудшения самочуствия людей мог стать слезоточивый газ. Однако, источник его распыления не установлен.

В настоящее время аэропорт возобновил свою работу.