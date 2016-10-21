Россия жалуется, что вынуждена сокращать штат посольства в Британии

Об этом заявил посол России Александр Яковенко в пятницу, пишет Reuters.

По его словам, в течение года Великобритания задерживает выдачу виз дипломатическому персоналу.

"Мы пытаемся понять, хочет ли Британия иметь адекватное российское дипломатическое присутствие в Лондоне", – отметил Яковенко.

"Посольство сокращается, и если это будет продолжаться (задержка выдачи виз сотрудникам посольства РФ – УНИАН), посольство станет еще более малочисленным. Люди не могут быть заменены, поскольку визы не выдаются. Я надеюсь, что эта проблема будет решена в рамках нынешнего правительства", – добавил посол.

Отношения между Россией и Великобританией в последнее время ухудшились из-за событий в Украине и Сирии.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом саммита ЕС 20 октября заявила, что Великобритания и Европейский Союз должны продемонстрировать единую позицию, чтобы остановить ужасные зверства Российской Федерации в Сирии.

"Это одновременно отвечает интересам Соединенного Королевства и Европейского Союза, чтобы мы продолжали тесно сотрудничать вместе, в том числе во время этого саммита. Мы должны показать стойкую и объединенную европейскую позицию в условиях российской агрессии", - подчеркнула Мэй.