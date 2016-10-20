Олланд назвал происходящее в Алеппо настоящим военным преступлением

Об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со российским президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает РБК с оссылкой на Reuters.

«Происходящее в Алеппо — настоящее военное преступление», — сказал Олланд на совместной с Меркель пресс-конференции.

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С похожим заявлением выступила и Меркель. «Мы говорим в данном случае о преступной деятельности, о преступлениях против гражданского населения», – сказала она.

Олланд подчеркнул, что, прежде всего, необходимо прекратить бомбардировки Алеппо со стороны сирийского режима, а также российских ВКС.

Французский президент назвал бессмысленным вводить гуманитарную паузу на несколько часов. «Главное то, что население Алеппо не может продолжать жить в невыносимых условиях».