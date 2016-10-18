ЕС должен готовиться к возвращению джихадистов после падения Мосула - еврокомиссар

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Кинг подчеркнул, что даже небольшое количество боевиков будет представлять серьезную угрозу "и мы должны подготовиться к этому".

Еврокомиссар уверен, что угроза возвращения боевиков в Европу после падения Мосула "очень серьезна".

По его словам, в зоне боевых действий в настоящее время насчитывается около 2500 боевиков из стран ЕС. Однако он подчеркнул, что "очень маловероятно, что будет массовое бегство боевиков ИГИЛ в Европу".

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"Подобные ситуации в прошлом показали, что возвращались лишь единицы. Но я не хочу приуменьшать риск, ведь даже небольшое количество джихадистов представляет угрозу", - сказал он.

Напомним, иракское правительство и курдские силы заявили о прогрессе в первые 24 часа наступления на город Мосул, последний город-оплот "Исламского государства" в Ираке.

Мосул, население которого составляет 1,5 млн человек, является крупнейшим городом, который находится под контролем боевиков ИГИЛ, после Ракки в соседней Сирии.