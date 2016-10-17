Министры обороны коалиции против ИГИЛ соберутся в Париже 25 октября
23:23, 17 октября 2016Мир
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Министры обороны стран, входящих в международную коалицию против террористической группировки "Исламское государство", соберутся на встречу в Париже 25 октября.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Le Figaro.
Глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан примет в Париже 12 своих коллег.
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Встреча будет посвящена наступательной операции на Мосул в Ираке.
Иракские правительственные силы при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали в понедельник наступление, чтобы вернуть под свой контроль Мосул, захваченный "Исламским государством" в 2014 году.
Битва за Мосул будет крупнейшей военной операцией в Ираке с момента выхода из страны американских войск в 2011 году.
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