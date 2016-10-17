Министры обороны коалиции против ИГИЛ соберутся в Париже 25 октября

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Le Figaro.

Глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан примет в Париже 12 своих коллег.

Читайте такжеСША приветствуют освобождение города Дабик, что имеет символическое значение для ИГИЛ

Встреча будет посвящена наступательной операции на Мосул в Ираке.

Иракские правительственные силы при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали в понедельник наступление, чтобы вернуть под свой контроль Мосул, захваченный "Исламским государством" в 2014 году.

Битва за Мосул будет крупнейшей военной операцией в Ираке с момента выхода из страны американских войск в 2011 году.