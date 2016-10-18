В Австрии снесут дом, где родился Гитлер

Об этом заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка, пишет РБК со ссылкой на Die Presse.

По его словам, возможно, подвал дома будет оставлен, однако сверху построят новое здание, которое затем передадут благотворительным или государственным организациям.

Как отметил Соботка, во вторник, 18 октября, парламент должен решить этот вопрос. Ранее снос дома Гитлера санкционировали исполнительные власти. Предполагается, что собственнику дома будет выплачена компенсация.

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Соботка высказал мнение, что хочет так или иначе предотвратить «паломничества» неонацистов к дому Гитлера.

В 1938 году нацисты выкупили дом, где родился их лидер. В 1952 году первые собственники дома вернули его себе. В здании была создана библиотека, а позднее он стал домом для инвалидов.