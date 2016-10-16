Сирийские повстанцы отбили у ИГИЛ город "последней битвы джихада"

Бойцы Свободной Сирийской армии (FSA) взяли под контроль города Дабик и Соран на севере страны, которые долгое время были под контролем террористической группировки "Исламское государство", сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

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"Сирийские оппозиционные силы при поддержке турецких военных начали наступление на Дабик еще 3 октября. У военных был план захватить город в течение 48 часов, но боевики "Исламского государства" заминировали окрестности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городок Дабик имеет символическое значение для ИГИЛ, поскольку в апокалиптическом пророчестве исламистов именно там должна состояться финальная битва между мусульманами и "неверными", что приведет к концу света.

Силы безопасности заявили, что самая трудная часть операции "Щит Евфрата", которую совместно проводят Турция и их союзники из числа сирийских повстанцев, была завершена, и кампания против ИГИЛ будет продолжаться.