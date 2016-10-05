Турция стягивает к своим границам танки и дополнительные войска

Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил Турции, передает Anadolu.

Отмечается, что указанные шаги предпринимаются для своевременного реагирования на растущее количество инцидентов на границе.

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Кроме того, продолжаются работы над проектом "Система физической защиты", которую планируется установить вдоль турецкой границы с Сирией, Ираком и Ираном.

Система позволит круглосуточно контролировать ситуацию на границе без участия пограничников.

Турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" в среду 24 августа, направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов в Сирии Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах.

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Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО.

Дамаск назвал вторжение турецких войск на сирийскую территорию нарушением суверенитета страны. Представитель США при борющейся с ИГ коалиции Бретт Макгерк заявил в "Твиттере": "США не принимают участия в этих действиях, они не были скоординированы с американскими силами, и мы их не поддерживаем".