Турция будет еще год воевать в Сирии и Ираке - СМИ

Турецкий парламент продлил до 30 октября 2017 года мандат на применение военной силы в Сирии и Ираке, сообщает Новое время со ссылкой на агентство Анадолу.

"Генеральная Ассамблея великого национального собрания (парламента) Турции продлил до 30 октября 2017 года мандат, разрешающий правительству использовать военную силу на территории Сирии и Ирака", – говорится в сообщении.

Решение было принято всеми основными парламентскими фракциями. Против голосовали только представители прокурдской Народной демократической партии.

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Действующий мандат турецкой армии на ведение военных действий в Сирии и Ираке заканчивается завтра, 2 октября. Согласно новому решению парламента, правительство Турции уполномоченный на продолжение военных операций в двух соседних странах.

Иностранным силам разрешается использовать турецкую территорию для операций против одних и тех же угроз, включая ИГИЛ и военизированные группировки курдов, которые считаются террористическими организациями во многих странах мира.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию Щит Евфрата на территории Сирии 24 августа. Она направлена против террористов ИГИЛ и местных курдов. За месяц турецкие военные нанесли 3330 огневых ударов по 824 опорным пунктам террористов.