Обама заявляет, что Трамп непригоден для поста президента США

Об этом он заявил сегодня во время выступления перед сторонниками Демократической партии в Кливленде, что в штате Огайо, передает Радио Свобода.

Читайте такжеThe New York Times отверг обвинения Трампа в клевете после публикации о его домогательствах к двум женщинам

«Дональд Трамп не имеет необходимого характера и знаний, и, похоже, он не желает получать знания или базовые основы честности, необходимых, чтобы быть президентом. Теперь мы услышали, как он относится к женщинам», – отметил Обама.

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп сделал много спорных заявлений. Последний раз скандал вызвали высказывания Трапа в отношении женщин.

Президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Основная борьба разворачивается между кандидатами от Демократической партии Хиллари Клинтон и Республиканской партии Трампом.