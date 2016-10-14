Обама заявляет, что Трамп непригоден для поста президента США
Президент США Барак Обама заявляет, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп непригоден для президентства.
Об этом он заявил сегодня во время выступления перед сторонниками Демократической партии в Кливленде, что в штате Огайо, передает Радио Свобода.
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«Дональд Трамп не имеет необходимого характера и знаний, и, похоже, он не желает получать знания или базовые основы честности, необходимых, чтобы быть президентом. Теперь мы услышали, как он относится к женщинам», – отметил Обама.
Как известно, во время предвыборной кампании Трамп сделал много спорных заявлений. Последний раз скандал вызвали высказывания Трапа в отношении женщин.
Президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Основная борьба разворачивается между кандидатами от Демократической партии Хиллари Клинтон и Республиканской партии Трампом.