В Twitter главы штаба Клинтон появился призыв голосовать за Трампа

08:38, 13 октября 2016
Мир
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Глава избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, судя по всему, снова пострадал от недоброжелательных хакеров.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон / REUTERS

В этот раз был взломан аккаунт Джона Подесты в Twitter.

Как пишет The Hill, вечером 12 октября у него на странице появилось сообщение «Я сменил кампанию, голосуйте за Трампа». Вскоре оно было удалено.

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Сообщение хакеров / Скриншот The Hill

Ранее хакеры взломали электронную почту Подесты. Ресурс WikiLeaks обнародовал тысячи писем с его почтового ящика. Среди них были и секретные выступления Клинтон перед бизнесменами с Wall Street.

В штабе Хиллари Клинтон отказались признавать связь с этими материалами и утверждают, что WikiLeaks действует в интересах российского правительства.

Как сообщал УНИАН ранее, разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов. 

В частности, говорится о непосредственной причастности правительства России к взлому электронной переписки американских граждан и организаций, включая политические организации.

Президент США Барак Обама рассматривает несколько вариантов ответа на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись многие организации политических партий США. 

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