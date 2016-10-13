В Twitter главы штаба Клинтон появился призыв голосовать за Трампа

В этот раз был взломан аккаунт Джона Подесты в Twitter.

Как пишет The Hill, вечером 12 октября у него на странице появилось сообщение «Я сменил кампанию, голосуйте за Трампа». Вскоре оно было удалено.

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Ранее хакеры взломали электронную почту Подесты. Ресурс WikiLeaks обнародовал тысячи писем с его почтового ящика. Среди них были и секретные выступления Клинтон перед бизнесменами с Wall Street.

В штабе Хиллари Клинтон отказались признавать связь с этими материалами и утверждают, что WikiLeaks действует в интересах российского правительства.

Как сообщал УНИАН ранее, разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.

В частности, говорится о непосредственной причастности правительства России к взлому электронной переписки американских граждан и организаций, включая политические организации.

Президент США Барак Обама рассматривает несколько вариантов ответа на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись многие организации политических партий США.