Шеф кампании Клинтон подозревает во взломе своей почты российских хакеров

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джон Подеста считает, что его почтовый ящик был взломан российскими хакерами. Сейчас этот инцидент как часть более широкого дела о кибератаках российских спецслужб расследует ФБР.

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Как передает ВВС Россия, Подеста, не считает "совпадением" то, что письма из его почты были обнародованы вскоре после того, как в сеть попал видеоролик 2005 года, где Трамп фактически признается и даже хвастается своими сексуальными домогательствами женщин.

Подеста сотрудничает с федеральными следователями, разыскивающими преступников.

Глава штаба Клинтон также предположил, что друг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его бывший политический советник Роджер Стоун общался с основателем "Викиликс" Джулианом Ассанжем и знал о готовящейся публикации похищенной хакерами переписки.

По словам Подесты, Россия могла организовать хакерские атаки, потому что ей близки политические позиции Трампа, которые больше соответствуют российскому внешнеполитическому курсу, чем американскому. Он также не исключил, что движущей силой могут быть связанные с Россией бизнес-интересы Трампа.

Как сообщал УНИАН ранее, разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов. В частности, говорится о непосредственной причастности правительства России к взлому электронной переписки американских граждан и организаций, включая политические организации.

Президент США Барак Обама рассматривает несколько вариантов ответа на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись многие организации политических партий США.