США рассматривают ответные меры на атаки российских хакеров
Президент США Барак Обама рассматривает несколько вариантов ответа на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись многие организации политических партий США.
Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает Reuters.
«Есть несколько вариантов ответа, которые рассматривает президент, и он выберет, какой из вариантов наиболее пропорциональный», - сказал он.
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«Безусловно, возможно, что президент выберет такие возможности, о которых мы никогда не объявляем», - уточнил Эрнест.
Как сообщал УНИАН ранее, разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.
В частности, говорится о непосредственной причастности правительства России к взлому электронной переписки американских граждан и организаций, включая политические организации.