США рассматривают ответные меры на атаки российских хакеров

Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает Reuters.

«Есть несколько вариантов ответа, которые рассматривает президент, и он выберет, какой из вариантов наиболее пропорциональный», - сказал он.

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«Безусловно, возможно, что президент выберет такие возможности, о которых мы никогда не объявляем», - уточнил Эрнест.

Как сообщал УНИАН ранее, разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.

В частности, говорится о непосредственной причастности правительства России к взлому электронной переписки американских граждан и организаций, включая политические организации.