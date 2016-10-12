Путин заявил, что Франция "обслуживает" интересы США в вопросе сирийского урегулирования

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

«Я не знаю, соответствует ли это интересам европейских стран или не соответствует, но вот так вот просто обслуживать внешнеполитические интересы, а может быть, даже внутриполитические интересы, своих союзников, в данном случае США. Не знаю. Это разве роль такой серьезной политики и серьезных стран, которые претендуют на то, чтобы проводить независимую внешнюю политику и называться великой державой? Я не знаю», - сказал Путин.

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«Мы готовы работать со всеми партнерами, в том числе и с французскими и европейскими, по этой очень важной, острой проблеме», - добавил Путин.

По его словам, Россия очень дорожит отношениями с Францией, и Париж не должен обижаться на вето, наложенное Москвой на французскую резолюцию по Сирии в Совете безопасности ООН.

«Что касается этого конкретного случая. Вы знаете, мы не любим ковыряться в этом белье дипломатическом, оно только внешне все так красиво, иногда так запах не очень приличный, но если мы вынуждены, то мы тогда должны что-то говорить. И я вам отвечу. Не наши партнеры должны обижаться на эту ситуацию по поводу этого вето нашего на французскую резолюцию, это, скорее всего, мы должны обижаться», - сказал он.

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Путин добавил, что ранее в ходе встречи в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров ознакомился с представленным французским коллегой Жан-Марком Эйро проектом резолюции по Сирии и заявил, что РФ не будет голосовать против, если Париж учтет российские поправки и соображения по этому вопросу.

«Мы заявили о том, что готовы поддержать инициативу спецпредставителя генсека ООН господина (Стаффана) де Мистуры о выводе боевиков из Алеппо. Это было воспринято положительно французской стороной. Мы ждали дальше совместной конструктивной работы и с Францией, и с другими членами Совбеза», - сказал Путин.

«Потом глава МИД Франции улетел из Москвы в Вашингтон. На следующий день вышли с господином (госсекретарем США Джоном) Керри, обвинили Россию во всех смертных грехах. Никто не стал с нами ни о чем разговаривать и ничего обсуждать, и вбросили резолюцию СБ, явно ожидая нашего вето», - добавил Путин.

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По его словам, это было сделано не для того, чтобы резолюция прошла, поскольку инициаторы внесения знали позицию РФ. «А для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию, раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ, обманывая свое население и своих граждан», - заявил Путин.

При этом он заявил, что Россия знает, что удар по гуманитарному конвою в Сирии нанесла одна из террористических организаций.

«Мы же видим, что происходит - это огульные совершенно обвинения России во всех смертных грехах, во всех преступлениях. Удар по этой гуманитарной колонне. Но мы-то знаем, кто нанес удар по этой гуманитарной колонне. Это одна из террористических организаций. И мы знаем, что, скажем, американцы об этом знают, но предпочитают занять другую позицию, заняться огульными обвинениями в адрес России. Это делу не поможет», - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, Россия применила вето на предложенную Францией резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии.

Французский проект резолюции о прекращении военных действий в Сирии предусматривал немедленное прекращение бомбардировок в Алеппо, а также любые полеты ВВС над городом, прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в Сирию.

10 октября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил о намерении инициировать расследование военных преступлений в Сирии в Международном уголовном суде.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия России в Сирии в поддержку режима Башара Асада надо расследовать как возможные военные преступления.