Путин после отмененного визита в Париж: Какая изоляция? Это просто исключено

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

Он отметил, что изоляция РФ невозможна из-за ее обширной территории.

«Что касается изоляции – у них моторесурса и бензина не хватит, чтобы все наши границы объехать. Какая изоляция? Это просто исключено», - убежден Путин.

В то же время, что касается санкций, наложенных за агрессию против Украины и возможные санкции за действия РФ в Сирии, то по словам российского президента, РФ давно изложила свою позицию.

Читайте такжеПутин снова завел мантру про США и "госпереворот" в Украине«Мы нашу позицию давно выложили, она очевидна и подтверждается не только нашими, но и европейскими, североамериканскими экспертами: любые ограничения в сфере экономики, продиктованные политическими соображениями, вредные для всех», - сказал Путин, добавив, что санкции – это инструмент давления, и нужно идти не путем давления или шантажа, а путем поиска компромиссов.

Путин также добавил, что, если Россия поддастся шантажу, в конечном итоге превратится в экономический придаток «кого-то», чего она не переживет.

Как ранее сообщал УНИАН, встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Франсуа Олланда не состоится в Париже 19 октября, как было запланировано ранее.

Позже стало известно, что визит президента РФ Владимира Путина в Париж было отложено из-за требования президента Франции Франсуа Олланда обсудить вопрос Сирии.

По убеждению Олланда, российское вето резолюции Франции в Совете безопасности ООН "предотвратило прекращению бомбардировок и провозглашению перемирия" в Сирии.

При этом, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюґ Мингарелли признал, что в Евросоюзе есть страны, которые считают санкции против РФ "неэффективными".

Как отметил посол, срок действия санкций, которые введены Евросоюзом против России за дестабилизацию ситуации на Донбассе, истекает в конце января 2017 года, что означает, что страны-члены ЕС... должны обсудить и рассмотреть вопрос санкций в период с конца октября и до завершения этого года"...