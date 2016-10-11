Шульц и Туск выступают за продление санкций против России

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Мартин Шульц считает, что ЕС должен не изолировать Россию, а продолжать с ней диалог, сохраняя при этом санкции из-за ее действий в Донбассе и Сирии.

Шульц резко отозвался о действиях России в Украине и ее поддержке правых националистов в Европе. При этом он оставил некую возможность для диалога учитывая географическую близость России и возможность продвижения демократии в долгосрочной перспективе.

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Дональд Туск, в свою очередь, на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ за ее действия в Сирии и поддержку режима Башара Асада ответил, что считает целесообразным продление действующих санкций.

По словам Туска, ситуация с Россией ухудшилась после последней пролонгации санкций в июне этого года из-за бомбардировок в Алеппо.

"Для меня сегодня очевидно, что пролонгация санкций против России - единственный путь. Иначе, это будет чистая капитуляция", - отметил он.

"Насколько вы знаете, мы продлили наши санкции в июне, с июня до сих пор ничего не изменилось. На самом деле, ситуация стала хуже, если мы посмотрим, что россияне делают в сирийском Алеппо", – заявил Туск.