Посол признал, что ряд стран ЕС считают санкции против России "не обязательно эффективными"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Как отметил посол, срок действия санкций, которые введены Евросоюзом против России из-за дестабилизации ситуации на Донбассе, истекает в конце января 2017 года, что означает, что страны-члены ЕС... должны обсудить и рассмотреть вопрос санкций в период с конца октября и до окончания этого года".

"Я не могу сказать, каким будет результат обсуждения. Очевидно, что есть страны, которые думают, что санкции не являются обязательно эффективными, и существуют страны, которые в противоположность этому считают, что санкции нужно сохранять и даже ужесточать, если мы хотим получить более взаимодействующее поведение от восточного соседа", - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции против России из-за ее действий в Украине.

1 июля ЕС утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.