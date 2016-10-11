Путин отказался от визита во Францию - Reuters
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Франсуа Олланда не состоится в Париже 19 октября, как было запланировано ранее.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник во Франции.
Российский президент, по словам источника издания, не согласен обсуждать в ходе встречи только сирийский вопрос.
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Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин по-прежнему планирует визит во Францию в этом месяце, хотя его французский коллега Франсуа Олланд не уверен, что сможет с ним встретиться.
Встречу Путина и Олланда анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что визит российского президента в Париж будет иметь особое значение, поскольку с Олландом будут обсуждаться не только российско-французские отношения, но и урегулирование конфликтов в Сирии и Украине.