Саддам Хусейн рассмешил прокурора в зале суда

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн в зале суда прочитал стихотворение. С некоторой задержкой процесс транслирует спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

Во время выступления Саддама судья отключил звук трансляции. Стихотворение услышали только присутствующие в зале. О его содержании можно судить по реакции прокурора, который засмеялся после того, как Саддам закончил читать.

В среду в Багдаде проходит очередное заседание суда над Хусейном и семью его бывшими соратниками по делу о репрессиях против жителей иракской деревни Эд-Дуджейль. Хусейн - единственный из подсудимых, находящихся в зале.

РИА "Новости"