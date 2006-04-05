Саддам Хусейн рассмешил прокурора в зале суда
17:40, 05 апреля 2006Мир
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В Багдаде проходит заседание суда над Хусейном и его соратниками
Бывший президент Ирака Саддам Хусейн в зале суда прочитал стихотворение. С некоторой задержкой процесс транслирует спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Во время выступления Саддама судья отключил звук трансляции. Стихотворение услышали только присутствующие в зале. О его содержании можно судить по реакции прокурора, который засмеялся после того, как Саддам закончил читать.
В среду в Багдаде проходит очередное заседание суда над Хусейном и семью его бывшими соратниками по делу о репрессиях против жителей иракской деревни Эд-Дуджейль. Хусейн - единственный из подсудимых, находящихся в зале.
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