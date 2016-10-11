В британском парламенте сравнили бомбардировки Алеппо с действиями нацистов

Консерватор и бывший госсекретарь по вопросам международного развития Эндрю Митчелл сказал, что сентябрьская бомбардировка гуманитарного конвоя ООН возле Алеппо, при которой погибли около 20 человек, является военным преступлением со стороны российских войск.

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"Когда речь идет о об использовании зажигательных боеприпасов, противобункерных и кассетных бомб, ООН становится ясно, что систематическое применение таких неизбирательных вооружений в густонаселенном районе приравнивается к военному преступлению", - сказал Митчелл в британском парламенте в понедельник, передает Reuters.

"Мы свидетели событий, которые соответствуют поведению нацистов в городке Герника в Испании", - добавил Митчелл, напоминая об уничтожении Лювтваффе Гитлера испанского городка в 1937 году.

26 апреля 1937 года немецкие лётчики по приказу командования легиона "Кондор" буквально стёрли с лица земли старинный город Герника. Погибли и были ранены до двух с половиной тысяч людей, преимущественно мирных жителей.

Бомбардировка священного для басков города позже стала темой знаменитой картины Пабло Пикассо.