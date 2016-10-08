Россия значительно наращивает свое военное присутствие в Сирии после прекращения перемирия - Reuters

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на общедоступные источники информации, передает ТСН.

Анализ этих данных указывает на удвоение военных поставок по воздуху и морем по сравнению с почти двухнедельным периодом, который предшествовал перемирию. Это, как представляется, больше всего развертывания военной силы России в Сирии после того, как российский президент Владимир Путин в марте заявил о сворачивании своих войск в этой стране.

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Турецкий онлайн-проект Bosphorus Naval News, которая отслеживает движение кораблей через Босфорский пролив, показывает, что с конца сентября через Стамбул на пути в Сирию прошли 10 российских кораблей. Во время 13-дневного периода перед перемирием с 27 августа по 7 сентября через Босфорский пролив прошли пять кораблей ВМС РФ.

В частности, корреспондент Reuters в пятницу, 7 октября, заметил российский малый ракетный корабль "Мираж", который плыл через Босфор в направлении Средиземного моря. Два других российских ракетных корабля были развернуты в Средиземном море в среду.

Некоторые из кораблей, которые были отправлены в Сирию, были тяжело нагружены. После прохода через Босфор они направились к военно-морской базы России Тартус в западной сирийской провинции Латакия. Reuters не удалось установить, какой груз они несли.

Войска и оборудование также возвращаются в Сирию по воздуху, согласно данным на веб-сайте FlightRadar24.com, который отслеживает движение самолетов.

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Российские военные самолеты полетели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии шесть раз в течение первых шести дней октября, по сравнению с 12 на месяц в сентябре и августе.

Повышенная рабочая сила, вероятно, включает в себя специалистов, которые должны ввести в эксплуатацию ракетную систему С-300. Эта система улучшит способность России контролировать воздушное пространство в Сирии, и могут быть направлены на предотвращение более жестких действий со стороны США, говорят аналитики.

"С-300 в основном дает возможность России объявить бесполетную зону над Сирией", - сказал Джастин Бронк, научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне.

"Это также делает невозможной любую попытку США сделать то же самое. Россия может просто сказать: "Мы будем продолжать летать и все, что будет угрожать нашим самолетам, будет рассматриваться как враждебное и будет уничтожено", - добавил аналитик.

Министерство обороны России не ответило на письменные запросы Reuters. Чиновник военно-воздушных сил этой страны, выступая на условиях анонимности, опровергал увеличение поставок военной силы в Сирии.