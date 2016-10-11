В Литве под самый конец подсчета сменился победитель парламентских выборов

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Литвы после получения результатов со 100% участков.

"Союз Отечества" получил 21,66% голосов и 20 мандатов из отведенных для депутатов, избираемых по партийным спискам.

"Литовский союз крестьян и зеленых", лидировавший почти до конца подсчета голосов, получил в итоге 21,55% и 19 мест в Сейме.

В свою очередь Социал-демократическая партия Литвы, получившая на прошлых выборах 2012 года суммарно больше всего мандатов, сейчас пришла с результатом 14,43% (13 мест).

Также в парламент проходят Движение либералов Литвы с 9,04% (8 мандатов), "Избирательная акция поляков Литвы" с 5,49% (5 мандатов) и консервативная партия экс-президента Роландаса Паксаса "Порядок и справедливость" с 5,33% (также 5 мандатов).

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При этом в Сейм не проходит Антикоррупционная коалиция Литовской центристской партии и Партии пенсионеров Литвы, получившая 6,06% (проходной барьер для блоков в Литве - 7%).

Также в парламент не попадает и Партия труда, победившая на прошлых выборах по пропорциональной системе - у нее лишь 4,69%.

По пропорциональной системе избираются 70 членов Сейма Литвы. Еще 71 депутат будет избран в мажоритарных округах.

Для победы в округе необходимо получить 50% + 1 голос. Однако ввиду большой соревновательности выборов почти во всех округах победители в первом туре определились лишь в 5.

В одном из них победила представительница "Союза отечества", в одном - переизбрана депутат от ЛСКЗ, в одном - переизбран депутат, выступавший как независимый.

Еще в двух округах, охватывающих районы компактного проживания поляков, без особой конкуренции победили представители "Избирательной акции поляков".

В остальных 66 округах 23 октября будет проведен второй тур.

В них примет участие 41 выдвиженец "Союза отечества", 39 - ЛСКЗ, 20 - социал-демократов, 12 - Движения либералов, 5 - Партии труда, 4 - "Порядка и справедливости" и 11 других кандидатов.