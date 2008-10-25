ЕС дает 55 миллионов на создание технологии слежки в Интернете

Министры внутренних дел стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить 55 млн. евро на создание технологии отслеживания в Интернете тех, кто размещает материалы, несущие угрозу безопасности пользователей, особенно детей, сообщает телеканал Евроньюс.

По данным европейских властей, половина всех нарушений этики или закона в Интернете так или иначе связана с детской порнографией.

Как пояснила министр внутренних дел председательствующей в ЕС Франции Мишель АЛЬО-МАРИ, “цель проекта – создать европейскую базу данных при “Европоле”, в которую стекались бы все сигналы о незаконном поведении в Интернете. То есть речь идет о централизации усилий в этом направлении. С другой стороны, необходимо использовать опыт борьбы с кибер-преступниками, наработанный отдельными странами – с тем, чтобы помочь “Европолу” действовать эффективнее”.

Европейские власти также не сбрасывают со счетов важность образовательных кампаний, разъясняющих наиболее уязвимым группам способы противостояния психологическому давлению и другим видам “заманивания” в Интернете.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Европарламент поддержал продолжение программы “Безопасный интернет” до 2013 года для защиты несовершеннолетних от угроз, исходящих из Интернета.

Реализация программы “Безопасный интернет” началась в ЕС в 2005 году.

По оценкам экспертов, дети в возрасте от 12 до 15 лет проводят в Интернете по меньшей мере три часа в сутки.