В Германии все школы планируют оборудовать компьютерами и Wi-Fi

Об этом она сказала в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном сегодня, передает Deutsche Welle.

По словам министра, между федеральным правительством и землями, в компетенции которых в Германии находится сфера образования, будет заключен "цифровой пакт".

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Согласно "пакта", который будет представлен в среду, 12 октября, федеральное правительство должно обеспечить выделение на этот проект около 5 млрд евро до 2021 года.

Правительства земель в обмен на финансовую поддержку должны взять на себя обязательства по внедрению "цифрового образования".