В Германии все школы планируют оборудовать компьютерами и Wi-Fi
23:24, 09 октября 2016Мир
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Министр образования ФРГ Йоханна Ванка заявила о намерениях правительства оборудовать все 40 тысяч школ в Германии компьютерами и Wi-Fi в течение последующих пяти лет.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом она сказала в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном сегодня, передает Deutsche Welle.
По словам министра, между федеральным правительством и землями, в компетенции которых в Германии находится сфера образования, будет заключен "цифровой пакт".
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Согласно "пакта", который будет представлен в среду, 12 октября, федеральное правительство должно обеспечить выделение на этот проект около 5 млрд евро до 2021 года.
Правительства земель в обмен на финансовую поддержку должны взять на себя обязательства по внедрению "цифрового образования".
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