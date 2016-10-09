В Венгрии прекратила работу крупнейшая оппозиционная газета

Венгерское оппозиционное печатное издание Népszabadság объявило о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает венгерская редакция "Радио Свобода".

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Базирующийся в Австрии медиахолдинг, которому принадлежит Népszabadság, объяснил закрытие газеты сокращением тиража и большими убытками, достигшими 17 миллионов евро. Владельцы говорят, что им нужно пересмотреть концепцию издания.

Гражданские активисты Венгрии считают, что закрытие Népszabadság связано с ее критическими публикациями в адрес правого правительства премьер-министра Виктора Орбана. Главный редактор газеты Андраш Мураньи сообщил, что ведет переговоры с издательским домом об урегулировании ситуации.

Вечером 8 октября в Будапеште состоялась акция протеста в поддержку Népszabadság. Акция протеста не была долгой, однако по информации венгерских СМИ на митинг вышло до 2 тыс. лиц.