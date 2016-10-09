С начала года ИГ потеряло 28% захваченных территорий

Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные IHS, лондонским аналитическим и консалтинговым центром по обороне и безопасности, передает Русская служба Би-би-си.

С начала текущего года зона власти ИГ сократилась с 78 до 65 тысяч квадратных километров, то есть теперь она примерно равняется территории Шри-Ланки.

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Однако в третьем квартале темпы отступления ИГ снизились. Джихадисты потеряли всего 2800 кв.км.

Аналитики IHS частично винят в этом Москву. Если в начале года против сил и объектов ИГ были направлены 26% вылетов российской авиации, то к лету количество таковых снизилось до 17%. Львиная доля ударов наносятся по иным целям.

Вместе с тем, ослабление ИГ продолжается, отмечают эксперты.

За последние месяцы группировку удалось оттеснить не менее чем на 10 км от сирийско-турецкой границы на всем ее протяжении, а иракские правительственные войска в июле отбили стратегически важную авиабазу Кайяра в 60 км к югу от главного оплота ИГ Мосула.

В августе поддерживаемые США курдские и арабские ополченцы заняли сирийский город Манбидж и окрестные дороги, ведущие от границы с Турцией к Ракке, де-факто столице ИГ в Сирии.

Возможно, во второй половине октября начнется давно ожидаемое и неоднократно переносившееся наступление на Мосул - второй по величине город Ирака, главный оплот радикалов в этой стране, находящийся под их контролем с 2014 года. Если оно увенчается победой, это может стать смертельным ударом по ИГ.