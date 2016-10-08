МИД Германии охарактеризовал нынешние отношения США и России

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, передает DW.

"Причин для конфликта России и США все больше. Кажется, что остатки взаимного доверия исчерпаны. Если так будет продолжаться дальше, мы провалимся обратно к временам конфронтации двух сверхдержав", - подчеркнул Штайнмайер.

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По мнению политика, современность более сложная и более опасная, чем во времена "холодной войны".

Напомним, 3 октября Россия приостановила действие межправительственного договора с США об утилизации плутония. Кроме того, Россия приостановила действие соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях, а также в разработках в ядерной и энергетической сферах.

Вашингтон в свою очередь полностью прекратил контакты с Москвой по Сирии.