МИД Германии охарактеризовал нынешние отношения США и России
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает от возврата к временам глобального противостояния из-за роста напряженности между США и Россией.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, передает DW.
"Причин для конфликта России и США все больше. Кажется, что остатки взаимного доверия исчерпаны. Если так будет продолжаться дальше, мы провалимся обратно к временам конфронтации двух сверхдержав", - подчеркнул Штайнмайер.
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По мнению политика, современность более сложная и более опасная, чем во времена "холодной войны".
Напомним, 3 октября Россия приостановила действие межправительственного договора с США об утилизации плутония. Кроме того, Россия приостановила действие соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях, а также в разработках в ядерной и энергетической сферах.
Вашингтон в свою очередь полностью прекратил контакты с Москвой по Сирии.