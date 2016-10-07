Скандал вокруг детских боев без правил в Чечне: Кадыров успокоил своих сторонников

На своей странице в Instagram глава Чечни написал, что "нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека". Он также призвал своих сторонников "быть терпимее друг к другу" и "не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение", передает Русская служба Би-би-си.

"Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика", - добавил Кадыров. Речь идет о фотографии участника "детских боев", которой Емельяненко первоначально сопроводил пост с их критикой.

На фотографии был изображен один из сыновей главы Чечни. Кадыров,комментируя, написал, что "выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали".

При этом Емельяненко уже вскоре после публикации удалил фотографию ребенка и заменил ее на собственное фото.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов по поручению детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой проверил проведенные в Грозном бои между детьми и не нашел нарушений их прав.

"Проверка не выявила каких-либо нарушений прав детей. Поединки ребят не были зачислены в турнирный регламент, они просто показали шоу. Я говорил с детьми, у них нет травм, ни физических, ни моральных", - заявил омбудсмен журналистам.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Грозном накануне инаугурации Рамзана Кадырова и его дня рождения состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». В рамках турнира были проведены три боя с участием сыновей Кадырова 8-10 лет. Бои были названы показательными; дети выступали без шлемов и другой защиты, за исключением перчаток. Один из боев закончился нокаутом, в двух других, как следует из видеозаписей, можно было увидеть удары в лицо и по затылку. Во всех трех поединках победили сыновья Кадырова.

Скандал из-за участия детей в таком "шоу" добрался до правительства РФ.