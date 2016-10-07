Скандал вокруг детских боев без правил в Чечне: Кадыров успокоил своих сторонников
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил своих сторонников не публиковать в соцсетях оскорбления в адрес главы российского Союза смешанных боевых единоборств Федора Емельяненко, подвергшего критике организацию в Чечне "детских боев".
На своей странице в Instagram глава Чечни написал, что "нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека". Он также призвал своих сторонников "быть терпимее друг к другу" и "не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение", передает Русская служба Би-би-си.
"Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика", - добавил Кадыров. Речь идет о фотографии участника "детских боев", которой Емельяненко первоначально сопроводил пост с их критикой.
На фотографии был изображен один из сыновей главы Чечни. Кадыров,комментируя, написал, что "выставлять фото чужих детей и провоцировать под ним нелестные комментарии есть прямое нарушение этики и морали".
При этом Емельяненко уже вскоре после публикации удалил фотографию ребенка и заменил ее на собственное фото.
Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов по поручению детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой проверил проведенные в Грозном бои между детьми и не нашел нарушений их прав.
"Проверка не выявила каких-либо нарушений прав детей. Поединки ребят не были зачислены в турнирный регламент, они просто показали шоу. Я говорил с детьми, у них нет травм, ни физических, ни моральных", - заявил омбудсмен журналистам.
Как сообщал УНИАН, 4 октября в Грозном накануне инаугурации Рамзана Кадырова и его дня рождения состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». В рамках турнира были проведены три боя с участием сыновей Кадырова 8-10 лет. Бои были названы показательными; дети выступали без шлемов и другой защиты, за исключением перчаток. Один из боев закончился нокаутом, в двух других, как следует из видеозаписей, можно было увидеть удары в лицо и по затылку. Во всех трех поединках победили сыновья Кадырова.
Скандал из-за участия детей в таком "шоу" добрался до правительства РФ.
Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Фёдора Емельяненко. Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Фёдор Владимирович осознал ошибку. Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика. Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. Нас и так окружает слишком недружественный мир. Санкции, идеологическая атака, бряцание оружием вокруг границ преследуют именно цель сделать нас противниками друг другу, посеять в наши ряды неприязнь. Этого мы никогда не допустим. Я уверен, что поступком, достойным мужчины, является даже тот факт, что Емельяненко понимает, допущенную в силу каких-то причин, поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными. В этом сомневаться не приходится. Убеждён, что он, в конечно счете, поступит, как настоящий РУССКИЙ БОГАТЫРЬ, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времён, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю! Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества во имя России! #Кадыров #Россия #Чечня #Турнир #Емельяненко