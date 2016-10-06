Скандал вокруг детских боев без правил в честь Кадырова добрался до правительства РФ

4 октября в Грозном накануне инаугурации Рамзана Кадырова и его дня рождения состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». В рамках турнира были проведены три боя с участием сыновей Рамзана Кадырова 8-10 лет. Бои были названы показательными; дети выступали без шлемов и другой защиты, за исключением перчаток. Один из боев закончился нокаутом, в двух других, как следует из видеозаписей, можно было увидеть удары в лицо и по затылку. Во всех трех поединках победили сыновья Кадырова.

Радость от побед мальчиков Кадырову омрачил глава Союза ММА Федор Емельяненко.

5 октября он резко раскритиковал проведение боев и выразил недоумение тем фактом, что они проходили на глазах Кадырова. Емельяненко заявил, что бои не были показательными и велись по правилам ММА для взрослых.

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, двоюродный брат Кадырова, резко возразил Емельяненко.

Делимханов написал на своей странице в Instagram, что "кем бы ни был человек, ему придётся отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников".

Президент грозненского бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов, многолетний начальник службы охраны Кадырова, также набросился на Емельянова.

"Может, его гложет зависть, потому что Grand Prix Akhmat 2016 многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили?", - написал он на своей странице в Instagram.

Между тем, министерство спорта России пообещало разобраться с проведением боя смешанного стиля с участием детей на турнире в Грозном, передает РБК.

"Мы будем разбираться с данной ситуацией, запросим информацию об этом", - заявил заместитель министра спорта России Павел Колобков.

Ситуацию сдержанно прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили Ведомости.

"Если это показывали по телевизору и это соответствует действительности, то, наверное, безусловно, нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, - это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались", - сказал Песков.

"Я не стал бы давать каких-либо заключений. Существуют органы надзора, которые занимаются правами ребенка и так далее. Наверное, скорее это их сфера деятельности", - сказал он.

На вопрос, как в Кремле оценивают работу детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая уже второй день воздерживается от комментариев по этой теме, Песков заявил: "Поскольку информации много, по крайней мере, нужно поинтересоваться, насколько она соответствует действительности".