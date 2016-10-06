Спецпредставитель ООН по Сирии призвал Асада и Путина не уничтожать Алеппо

Об этом заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Европейская правда.

Де Мистура заявил журналистам, что он готов лично сопровождать боевиков группировки "Фронт Аль-Нусра" из города, если это поможет прекратить боевые действия.

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Он также обратился к России и Сирии не уничтожать город ради обезвреживания боевиков.

По данным ООН, 275 тысяч мирных жителей оказались в ловушке в разрушенных войной восточных районах Алеппо.

Восточные районы Алеппо контролируются повстанцами, но там также находятся несколько исламистских групп.

В последние две недели правительственные войска при поддержке авиации РФ организовали масштабное наступление в городе.