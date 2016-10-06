Спецпредставитель ООН по Сирии призвал Асада и Путина не уничтожать Алеппо
В результате боевых действий восточная часть сирийского города Алеппо может быть разрушена в течение двух месяцев, тысячи людей могут погибнуть.
Об этом заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Европейская правда.
Де Мистура заявил журналистам, что он готов лично сопровождать боевиков группировки "Фронт Аль-Нусра" из города, если это поможет прекратить боевые действия.
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Он также обратился к России и Сирии не уничтожать город ради обезвреживания боевиков.
По данным ООН, 275 тысяч мирных жителей оказались в ловушке в разрушенных войной восточных районах Алеппо.
Восточные районы Алеппо контролируются повстанцами, но там также находятся несколько исламистских групп.
В последние две недели правительственные войска при поддержке авиации РФ организовали масштабное наступление в городе.