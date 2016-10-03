ЕС выделяет 25 миллионов евро на гуманитарные цели в Алеппо

Соответствующее заявление в Брюсселе в воскресенье, 2 октября, сделали верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисного урегулирования Христос Стилианидис, пишет Deutsche Welle.

По данным представителей ЕС, один из гуманитарных конвоев уже находится в западной части города. Вода, медикаменты и продукты питания предназначены для 130 тысяч человек, сообщает dpa. Одновременно планируется, что грузовики вывезут из восточных районов города раненых и больных, в частности детей, женщин и пожилых людей.

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Представители ЕС призвали конфликтующие стороны сделать возможным доступ гуманитарной помощи и реализации плана эвакуации людей из Алеппо.

В Брюсселе заверили, что в ближайшие часы и дни интенсивно работать над реализацией гуманитарной инициативы.

Также отмечается, что ЕС готов в случае необходимости обеспечить оказание медицинской помощи жителям Алеппо в странах Европы. Кроме того, заявлено о выделении 25 миллионов евро на гуманитарные цели в Алеппо.

Как сообщал УНИАН, гуманитарная колонна ООН и сирийского Красного Полумесяца попала под авиаудар в провинции Алеппо.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Браян заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению. По словам О'Браяна, пострадали по меньшей мере 18 из 31 грузовика.

Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.