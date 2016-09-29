В США уточнили количество погибших во время аварии поезда
При крушении поезда на вокзале в Хобоукене погиб один человек и 108 человек пострадали.
Об этом сообщил журналистам губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.
По его словам, большинство пострадавших — это пассажиры поезда, врезавшегося в здание вокзала. Погибшая женщина в момент происшествия находилась на платформе, ее ударило обломком.
Читайте такжеОколо 60 человек пострадали при крушении поезда во Франции (фото)
Кристи заявил, что машинист поезда, который находится в больнице в тяжелом состоянии, сотрудничает со следствием.
Возможных причин того, что поезд не затормозил и врезался в здание вокзала на высокой скорости, Кристи не назвал.
Ранее сообщалось, что в аварии погибли три человека, некоторые раненые в критическом состоянии.
Хобоукен находится на западном берегу Гудзона примерно в 10 километрах от Нью-Йорка. Это один из самых загруженных пересадочных узлов: сюда ведут девять пригородных линий. Ежедневно терминалом Хобоукен пользуются около 50 тысяч человек.