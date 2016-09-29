В США уточнили количество погибших во время аварии поезда

Об этом сообщил журналистам губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

По его словам, большинство пострадавших — это пассажиры поезда, врезавшегося в здание вокзала. Погибшая женщина в момент происшествия находилась на платформе, ее ударило обломком.

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Кристи заявил, что машинист поезда, который находится в больнице в тяжелом состоянии, сотрудничает со следствием.

Возможных причин того, что поезд не затормозил и врезался в здание вокзала на высокой скорости, Кристи не назвал.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли три человека, некоторые раненые в критическом состоянии.

Хобоукен находится на западном берегу Гудзона примерно в 10 километрах от Нью-Йорка. Это один из самых загруженных пересадочных узлов: сюда ведут девять пригородных линий. Ежедневно терминалом Хобоукен пользуются около 50 тысяч человек.