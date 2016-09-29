В аварии поезда в Нью-Джерси погибли три человека, больше ста ранены (фото)

В сегодняшней аварии в Нью—Джерси, когда пригородный поезд сошел с рельсов и врезался в железнодорожную станцию, погибли три человека, более сотни ранены, некоторые – в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на местные власти пишет Reuters.

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Ранее сообщалось, что несколько человек остались заблокированными в поезде.

Поезд повредил опорную балку, которая держала навес над путями, часть кровли обвалилась. Со станции эвакуировали всех пассажиров.

Хобоукен находится на западном берегу Гудзона примерно в 10 километрах от Нью-Йорка. Это один из самых загруженных пересадочных узлов: сюда ведут девять пригородных линий. Ежедневно терминалом Хобоукен пользуются около 50 тысяч человек.