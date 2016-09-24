Обама заблокировал законопроект, позволяющий семьям жертв 9/11 подать иски к Саудовской Аравии

Речь идет о законопроекте, который ранее одобрили сенат и конгресс, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Его суть состоит в том, что семьи погибших при атаках​, организованных международными террористическими организациями в США, имеют право подавать иски против государств, которые их поддерживают на территории Америки.

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В администрации Обамы решили, что закон угрожает национальной безопасности США. Как говорится в заявлении Белого дома, этот закон «позволял бы проводить судебный процесс против государств, которые не были включены исполнительной властью в список стран — спонсоров терроризма» и разрушил бы «концепцию суверенного иммунитета, которая защищала граждан США на протяжении долгого времени». Кроме того, в Белом доме решили, что принятие законопроекта осложнило бы отношения с союзниками по антитеррористической борьбе.

Видные соратники Обамы по партии, в частности сенатор-демократ Чак Шумер, уже заявили, что смогут преодолеть вето президента при повторном голосовании. Для этого надо, что законопроект поддержали две трети членов палаты представителей и сената.

В поддержку закона выступила также и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее представитель Джесси Лерих заявил, что если бы Клинтон была президентом, она бы подписала этот законопроект.

Ранее УНИАН сообщал, что Конгресс США принял закон, позволяющий родственникам жертв атак 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию, однако президент Барак Обама намерен наложить на закон вето.