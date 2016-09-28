Столтенберг: нет противоречий между сильной армией ЕС и НАТО

Об этом он заявил во время встречи с министрами обороны 28 стран-членов ЕС, которая проходит во вторник, 27 сентября, в Братиславе, передает Deutsche Welle.

"Нет противоречий между сильной европейской обороной и сильным НАТО, на самом деле они друг друга усиливают", - заявил Столтенберг.

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При этом генсек НАТО подчеркнул, что важным во время интенсификации сотрудничества в сфере обороны внутри ЕС является то, чтобы не произошло дублирования функций, которые выполняет НАТО. Надо, чтобы обе структуры напротив друг друга дополняли, добавил он.

Заявление Столтенберга прозвучало после высказываний министра обороны Великобритании Майкла Феллона, который во время встречи подчеркнул, что его страна выступит против планов усиления военного сотрудничества между странами-членами ЕС и что армия ЕС может ослабить НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Венгрии и Чехии поддержали идею создания единой европейской армии.