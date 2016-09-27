Клинтон высказалась за усиление авиаударов по позициям "Исламского государства"

Дебаты между кандидатами состоялись в университете Хофстра в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) и транслировались на американском он-лайн ресурсе C-SPAN.

"Мы также должны усилить наши авиаудары против "Исламского государства" в Ираке и Сирии, и в конце концов поддержать наших арабских и курдских партнеров, чтобы иметь возможность по-настоящему вытеснить "Исламское государство" из города Ракка и лишить их цели быть халифатом", - заявила Клинтон.

При этом она сказала: "У нас есть прогресс, наши военные оказывают помощь в Ираке, и мы надеемся, что в течение года мы сможем вытеснить "Исламское государство" из Ирака и затем действительно вытеснить их из Сирии".

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Также она отметила, что приложит все усилия, чтобы ликвидировать руководство "Исламского государства". Она напомнила, что ранее в должности секретаря Государственного департамента была вовлечена в процесс по поиску путей ликвидации руководящего состава Аль-Каиды, включая Усаму бен Ладена.

В этой связи она высказалась за необходимость утверждения приоритетом ликвидации самопровозглашенного халифа "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

В свою очередь Трамп поправил Клинтон, сказав, что надо не думать, как вытеснить боевиков ИГ из Ирака и Сирии, а действительно сделать это.

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Он раскритиковал действующего президента Барака Обаму и Клинтон, обвинив их в создании пространства для появления "Исламского государства", когда они выводили войска из Ирака. По словам Трампа, он никогда не поддерживал вторжение в Ирак, а когда это произошло, то при выводе оттуда войск необходимо было определенную силу оставлять, чтобы не допустить создания ИГ. "Когда они были сформированы - это то, чего никогда не должно было произойти", - отметил Трамп.

При этом он обратил внимание на недостаточную роль НАТО в борьбе с терроризмом. Трамп заявил, что США платит около 73% бюджета Альянса. "Я думаю, что мы должны отправить НАТО вместе с нами на Средний Восток в дополнение к окружающим стран, и мы должны выбить ад из "Исламского государства", и мы должны сделать это быстро", - заявил Трамп.