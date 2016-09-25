Больше половины американцев негативно относятся к Путину – опрос

Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 25 сентября, результаты опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с компанией GfK, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что 24% американцев считают, что у российского президента есть лидерские качества, которые должен бы иметь и американский президент. 71% опрошенных не согласны с таким утверждением.

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Согласно результатам опроса, 41% респондентов считают, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп построит правильные отношения с Путиным. Аналогичное утверждение в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон разделяют 53% американцев. При этом 42% опрошенных считают, что Трамп будет слишком близок к России в своей внешней политике. В отношении Клинтон такое мнение разделяют лишь 11% опрошенных.

Онлайн-опрос был проведен с 15 по 19 сентября. В нем приняли участие 1694 человека, из них 1476 - зарегистрированные избиратели. Погрешность выборки составляет 2,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что спецслужбы США расследуют, давал ли советник по вопросам международной политики кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Картер Пейдж кулуарные обещания снять некоторые санкции с выскопоставленных кремлевских чиновников, в случае избрания Трампа.