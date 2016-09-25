В Эстонии не смогли выбрать президента

В Эстонии снова не удалось выбрать нового президента.

В ходе выборов, состоявшихся 24 сентября, ни один из прошедших во второй тур кандидатов не набрал необходимое абсолютное большинство голосов. Бывший премьер-министр и комиссар Еврокомиссии по транспорту Сийм Каллас из правящей Партии реформ набрал 138 голосов членов коллегии выборщиков, а его соперник, беспартийный экс-канцлер юстиции Аллар Йыкс - 134 голоса. 57 бюллетеней были сданы не заполненными, и еще три были признаны недействительными, сообщает Deutsche Welle.

Оба кандидата заявили, что не будут участвовать в следующих выборах президента. Каллас, в частности, отметил, что в стране царит "конституционный кризис", и призвал к реформам избирательной системы.

Так как коллегии выборщиков, в которую входят депутаты и представители местных органов власти, не удалось выбрать нового главу республики, право решать этот вопрос снова переходит к парламенту (Рийгикогу). В Рийгикогу ранее уже проходили выборы президента, участником которых также не удалось набрать необходимое большинство. Новое голосование в парламенте должно состояться в течение 14 дней и пройдет, как ожидается, 3 октября.

Президент в Эстонии избирается на пять лет и не может оставаться в должности более двух сроков подряд. Он исполняет функции, которые носят по большей части репрезентативный характер. В настоящее время пост президента занимает Тоомас Хендрик Ильвес, его второй срок правления истекает 9 октября.