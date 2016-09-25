В Мексиканском заливе загорелось нефтяное судно (фото)

Судно El Burgos, принадлежащее мексиканской нефтяной компании Pemex, загорелось в субботу после взрыва на его борту в Мексиканском заливе неподалеку от порта Веракрус.

По данным Pemex, с борта судна были спасены все 31 член экипажа, пострадавших нет. "Риска населению или расположенным неподалеку от места инцидента объектам нет", — говорится в сообщении Pemex в его микроблоге в Twitter.​

Официально компания не сообщила, какой груз находится на борту судна, однако портовая администрация Веракруса сообщает, что речь идет о 81 тысячи баррелей дизельного топлива и примерно 23 тысячах баррелей бензина разных видов.

При этом портал Tribuna Campeche сообщает, что на борту танкера могли находиться почти 170 тысяч баррелей топлива, передает РИА Новости.

К месту происшествия были направлены несколько специальных судов для тушения пожаров, к работам присоединились корабли ВМФ Мексики.