Американцы назвали победителя последних перед выборами дебатов

В США состоялись последние предвыборные дебаты.

По мнению экспертов, они стали лучшими за эту президентскую кампанию.

Кандидат в президенты США демократ Барак ОБАМА в третий раз выиграл предвыборные теледебаты у своего конкурента республиканца Джона МАККЕЙНА, показали опросы общественного мнения, проведенные по заказу телекомпании CNN.

Исследование CNN показало, что 58% американцев, следивших за дебатами по телевизору, присудили победу Б.ОБАМЕ. Дж.МАККЕЙНА назвали победителем только 31% американцев.

Таким образом, Б.ОБАМА выиграл третьи дебаты подряд.

В тоже время эксперты указывают, что разрыв не настолько велик, поскольку численность демократов, которые смотрели дебаты, превосходит число республиканцев.