Москва требует предъявить обломки снарядов, разбомбивших гумконвой ООН в Алеппо

Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», сообщает РБК.

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«Наверное, самый простой способ и первый необходимый шаг — предъявить снаряды, которые попали в этот конвой», — сказал Лавров. Он напомнил, что, согласно первоначальной информации, это был удар «из артиллерийских орудий». «Потом эта информация быстро исчезла. Затем стали упоминать вертолеты», — сказал министр.

Лавров высказал предположения, что по боеприпасам можно определить характер атаки. «Это также, как бывает в любой другой ситуации, это элементарно и должно быть самой первой фазой расследования», — заключил он.

Напомним, аналитики Bellingcat определили, что гуманитарный конвой Красного Полумесяца и ООН в Сирии попал под удар неуправляемых бомб российского производства, которые не использует авиация НАТО.

Напомним, гуманитарный конвой попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.