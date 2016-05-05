Последний конкурент Трампа объявил о выходе из президентской гонки

Об этом сообщает NBC.

"Я прекращаю проведение кампании, я вернул веру, более глубокую веру в то, что Бог покажет мне дальнейший путь, определит цели моей жизни", - заявил Кейсик.

В своем заявлении Кейсик отметил, что "люди в стране изменили его" и призвал американцев "остановиться и прислушаться друг к другу".

Отмечается, что Кейсик за всю кампанию победил только на одном праймериз в родном штате Огайо.

Читайте такжеВ США из президентской гонки выбыл республиканец Рубио, обещавший "остановить Трампа"

Решение о выходе из президенсткой кампании Кейсик принял через день после того, как финишировал на третьем месте в праймериз в штате Индиана.

Ранее УНИАН сообщал, что от дальнейшей борьбы за возможность баллотироваться на пост президента США от "республиканцев" отказался главный конкурент Трампа - Тед Круз.

Таким образом, миллиардер Дональд Трамп остался единственным претендентом на номинацию от республиканцев и должен стать кандидатом от партии на президентских выборах.