Группировка "Талибан" контролирует 10% территории Афганистана – генерал США

Об этом сообщает Радио Свобода.

23 сентября американский генерал Джон Николсон заявил в Пентагоне, что кроме этого на территории Афганистана находится до 1 тысячи 300 боевиков группировки "Исламское государство", которые получают деньги и указания от исламистов в Сирии.

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По информации Николсона, афганские военные в борьбе с исламистами несут большие потери, поскольку не имеют должного вооружения и подготовки.

Джон Николсон сообщил, что международная коалиция под руководством США поможет афганским военным расширить контроль внутри страны и улучшить подготовку армии.

Николсон отметил, что в последние месяцы афганская армия уничтожила много лидеров группировки "Исламское государство". Сейчас, говорит он, боевики этой группировки находятся в провинции Нангархар и является преимущественно бывшими членами "Талибана".

Американский генерал отметил, что мирное соглашение, подписано 22 сентября между афганской властью и исламским лидером группировки "Хезб-е-Ислами" Гульбеддиногм Хекматияром, является важным шагом для достижения мира в стране.