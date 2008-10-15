Международный суд ООН признал виноватыми и Россию, и Грузию

Международный суд ООН в Гааге призвал Россию и Грузию воздержаться от всех форм этнической дискриминации в связи с событиями в Южной Осетии и от поддержки подобных действий.

Как сообщает Газета.ру, решение высшей судебной инстанции ООН огласила председатель суда Розалин ХИГГИНС.

Таким образом, суд формально удовлетворил требование Грузии об определении временных мер в связи с ситуацией в Южной Осетии, однако не признал ни одну из сторон правой и обратился с одинаковым призывом и к Грузии, и к России.

Грузия обратилась в Международный суд 12 августа, обвинив Россию в нарушениях международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. 14 августа Грузия повторно обратилась в высшую судебную инстанцию ООН с просьбой принять временные меры с целью защиты прав грузинского населения. 8-10 сентября здесь состоялись слушания, на которых обе стороны изложили свои позиции. По их итогам было объявлено сегодняшнее решение.